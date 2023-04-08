Такого вкусного торта я ещё не ела. Простой и вкусный рецепт

Многие люди находят множество отговорок для того, чтобы не готовить торты самостоятельно. Кто-то считает, что торты — это исконно кондитерское ремесло и стараться превзойти мастеров невозможно, кто-то думает, что готовить торты сложно и дорого.
Многие люди находят множество отговорок для того, чтобы не готовить торты самостоятельно. Кто-то считает, что торты — это исконно кондитерское ремесло и стараться превзойти мастеров невозможно, кто-то думает, что готовить торты сложно и дорого.
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