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Гилберт Бернс: «Думаю, Чимаев скоро вернется. Он все еще молод, свеж. Наблюдая со стороны, мне не нравится, что он слишком часто меняет тренеров»

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс высказал мнение о дальнейших перспективах Хамзата Чимаева .

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