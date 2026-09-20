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Награжденная Путиным семья Пяк из Пуровского района проголосовала на выборах

Награжденная Путиным семья Пяк из Пуровского района проголосовала на выборах

Енкся и Зоя Пяк, которых на Ямале называют друзьями Кремля, проголосовали за депутатов Госдумы и Тюменской областной думы на своем участке в третий день выборов.

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