Сколько Т-34 можно было построить за цену одного «Тигра»

Обширное изучение танковых школ СССР и Германии продолжалось многие десятилетия после окончания войны – чья техника была лучше, маневреннее, эффективнее?Сравнивая вооружение двух противоборствующих держав, в первую очередь рассматривают наиболее именитые танки – тяжелый «Тигр» и средний Т-34.