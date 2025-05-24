Сколько Т-34 можно было построить за цену одного «Тигра»

Обширное изучение танковых школ СССР и Германии продолжалось многие десятилетия после окончания войны – чья техника была лучше, маневреннее, эффективнее?Сравнивая вооружение двух противоборствующих держав, в первую очередь рассматривают наиболее именитые танки – тяжелый «Тигр» и средний Т-34.
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