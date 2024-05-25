Су-30СМ2 впервые засветился с гиперзвуковыми ракетами большой дальности класса «воздух—воздух» Р-37М

Уничтожение БЭК российскими Су-30СМ2 в акватории Черного моря. Кадры Минобороны РФ.Сегодня 1K прочитали На днях в пресс-службе обеспечения Черноморского флота сообщили об обнаружении и уничтожении в Черном море одних из самых сложных целей для морской авиации - безэкипажных катеров противника (БЭК).