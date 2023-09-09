Западный военный эксперт: Жалобы Зеленского на уклонистов свидетельствуют о проблемах в ВСУ

Публичные жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов, не желающих вступать в ряды ВСУ и участвовать в "контрнаступлении" являются тревожным знаком.
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