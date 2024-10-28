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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч – 21:33 с «Монреалем». У него 2 броска, 2 потери и 2 минуты штрафа

19-летний форвард «Филадельфии» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (3:4).

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