Плоть из мрамора и подчинение врагов: Подробности клана Вентру и новые скрин...

Плоть из мрамора и подчинение врагов: Подробности клана Вентру и новые скриншоты Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2Компания Paradox Interactive и студия The Chinese Room поделились подробностями о клане Вентру из Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.
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