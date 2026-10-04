Президент РФ Владимир Путин поздравил российских преподавателей и педагогов с Днем учителя. Соответствующее обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
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Денег нет, но вы держитесь!!!
Хорошо бы, если это пустословие сопровождалось конкретными делами и решениями.