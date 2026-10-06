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Татар-информ

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Студенты могут подать заявки на «Заповедную стипендию» до 12 октября

Студенты могут подать заявки на «Заповедную стипендию» до 12 октября

До 12 октября 2026 года студенты российских вузов могут подать заявки на «Заповедную стипендию» Президентского фонда природы.

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