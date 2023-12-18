Протестующие обвинили Финляндию в отсутствии логики из-за ситуации на границе с Россией

Акция протеста против закрытия границы с Россией прошла в Финляндии. В хорошо знакомом многим петербуржцам пограничном городе Лаппеенранта собрались несколько десятков человек — в основном, россиян с двойным гражданством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии