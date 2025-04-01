Новая статья: Выбираем кулер для процессора Intel LGA1700 до 2 000 рублей Какой из не...

Новая статья: Выбираем кулер для процессора Intel LGA1700 до 2 000 рублейКакой из недорогих башенных кулеров сможет охладить процессор при минимальном уровне шума? Моделей стоимостью до двух тысяч рублей на самом деле несколько десятков, поэтому, чтобы выбрать из них наиболее удачный, приходится перелопатить не один обзор, но и это зачастую не помогает определиться.