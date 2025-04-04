В США уволили главу Агентства национальной безопасности Тимоти Хо 

Генерал Тимоти Хо был уволен с поста главы Агентства национальной безопасности США, пишут 4 апреля со ссылкой на неназванных американских чиновников газета The Washington Post и онлайн-издание The Record, специализирующееся на кибертехнологиях и кибербезопасности.
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