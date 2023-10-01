Опубликованы кадры воздушного боя российского Су-35С, который уничтожил самолет ВСУ

Неизвестно, какой именно самолет ВСУ был уничтожен. Российский Су-35С уничтожил украинский истребитель в воздушном бою Министерство обороны РФ опубликовало видео воздушного боя российского Су-35С и украинского самолета.
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