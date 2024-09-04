Глава «Биотэк» Шпигель просит суд освободить его от заключения из-за болезни

Глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, получивший одиннадцать лет тюремного заключения за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит суд освободить его из-под стражи по состоянию здоровья.
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