Источник фото: Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 11:02 В библиотеке села Новотроицкое пополнился книжный фонд Для детей поступили сказки и повести о дружбе и приключениях, а также энциклопедии о космосе, океане, динозаврах и технологиях, сообщили в администрации Бердянского района.
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