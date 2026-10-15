Источник фото: Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 11:02 В библиотеке села Новотроицкое пополнился книжный фонд Для детей поступили сказки и повести о дружбе и приключениях, а также энциклопедии о космосе, океане, динозаврах и технологиях, сообщили в администрации Бердянского района.