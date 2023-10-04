Бывшую кубанскую журналистку Овсянникову осудили по делу о фейках про ВС РФ

Бывшую кубанскую журналистку Овсянникову осудили по делу о фейках про ВС РФЭкс-редактора Первого канала и бывшую краснодарскую журналистку Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках про российскую армию.
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