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Живая Кубань

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  • Владимир Моргунов
    Одна нога явно мешает этой дебилкке !!Это позор: в Сети...
  • В К
    Суки! В этом году на 1000 р. подняли, а вчера пришла платёжка ровно на 1000 р. подорожала квартплата! Твари!В Госдуме объясни...
  • НС
    Пора вырвать гадюке её жало. Чтобы больше неповадно было обстреливать с дуркаиной нужно покончить любыми средствами.В Черном море сил...

Бывшую кубанскую журналистку Овсянникову осудили по делу о фейках про ВС РФ

Бывшую кубанскую журналистку Овсянникову осудили по делу о фейках про ВС РФ

Бывшую кубанскую журналистку Овсянникову осудили по делу о фейках про ВС РФЭкс-редактора Первого канала и бывшую краснодарскую журналистку Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках про российскую армию.

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