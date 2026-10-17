Не все загадки можно разгадать с первого раза. Иногда нужно посмотреть на привычные вещи под другим углом, заметить деталь, которую легко упустить, или связать между собой, казалось бы, несвязанные факты.
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