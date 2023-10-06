Глава группы поддержки ЦСКА Анна Буркина обвинила бывших участниц: «Они флаг ВТБ так же выносят! Костюмы и танцы копируют!»

Глава группы поддержки ЦСКА Анна Буркина обвинила своих бывших подопечных в краже танцев. Сейчас девушки выступают на матчах «Руны».
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