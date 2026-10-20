GOLD (MGC) — WILL THE H4 FVG HOLD? Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! DWoodz GOLD (MGC) — WILL THE H4 FVG HOLD? Gold is finally trading into the H4 Fair Value Gap I've been watching, sitting right around the Previous Monthly Low near 4143.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым