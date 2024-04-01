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Определены победители окружного этапа смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула»

В Северном округе состоялся смотр-конкурс на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный». Мероприятие проходило в спортивном зале на базе ГБОУ Школы№1476 под руководством Начальника отдела организации подготовки и применения сил Управления по САО Андрея Тарасова.

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