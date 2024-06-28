Россия готова запретить пропаганду чайлдфри в Интернете

В России могут запретить пропаганду чайлдфри в Интернете. Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что необходимо стимулировать социальные условия для рождения детей и предотвращать распространение идей чайлдфри.
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