Певица Успенская назвала правильное питание и отказ от алкоголя секретом красоты

Российская певица Любовь Успенская рассказала "Газете.Ru", что каждое утро начинает с двух стаканов воды и йоги или прогулки, но главный секрет ее молодости – правильное питание и полный отказ от алкоголя.
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