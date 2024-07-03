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Депутат Шеремет обвинил США в попытке развязать полномасштабную войну

Депутат Шеремет обвинил США в попытке развязать полномасштабную войну

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет высказал мнение, что, предоставляя Украине американское оружие большой дальности, власти США стремятся спровоцировать полномасштабный военный конфликт.

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