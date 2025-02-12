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Царьград

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Зеленский потеряет власть уже к маю: Секретный план слил депутат Рады

Зеленский потеряет власть уже к маю: Секретный план слил депутат Рады

Зеленский лишится власти до 13 мая. Почему именно до этой даты, рассказал украинский депутат ДубинскийОппозиционный украинский депутат Александр Дубинский написал в своём телеграм-канале, что 13 мая исполнится 1,5 года с момента его заключения.

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