Зеленский потеряет власть уже к маю: Секретный план слил депутат Рады

Зеленский лишится власти до 13 мая. Почему именно до этой даты, рассказал украинский депутат ДубинскийОппозиционный украинский депутат Александр Дубинский написал в своём телеграм-канале, что 13 мая исполнится 1,5 года с момента его заключения.