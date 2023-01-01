Гаджи Гаджиев: «Желаю, чтобы в 2023 году в России разобрались с Fan ID. Хочется, чтобы на трибунах было больше людей»

Гаджи Гаджиев высказал пожелания российскому футболу в 2023 году. «Российскому футболу в новом году желаю, чтобы продолжало развиваться направление, которое нарисовалось в 2022 году.
Популярные статьи
- Карлос Сайнс приехал к отцу на «Дакар»: «Очень нравится атмосфера – я мог бы поучаствовать»
- Анзор Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Многие скептически относятся к этому. Но все они должны замолчать!»
- Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо
Свежие комментарии