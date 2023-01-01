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Гаджи Гаджиев: «Желаю, чтобы в 2023 году в России разобрались с Fan ID. Хочется, чтобы на трибунах было больше людей»

Гаджи Гаджиев высказал пожелания российскому футболу в 2023 году. «Российскому футболу в новом году желаю, чтобы продолжало развиваться направление, которое нарисовалось в 2022 году.

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