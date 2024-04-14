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Чемпионат Франции. «Блуа» сыграет с «Виллербаном», «Роанн» встретится с «Шоле»

«Блуа» примет «Виллербан». «Роанн» встретится с «Шоле». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Блуа – АСВЕЛ Виллербан Дата проведения 14 апреля, 15.

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