Обойдемся без теста на IQ: ученые назвали 3 любимых цвета людей с низким интеллектом

У каждого человека есть любимые цвета: кто-то склонен выбирать все оттенки серого, другой покупает черное или, наоборот, обожает что-то поярче, третий терпеть не может синий или желтый, а пятый — предпочитает пастельные тона.
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