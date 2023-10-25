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Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса. В чем весь секрет

Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса. В чем весь секрет

Уверен, Израиль ведет себя настолько самоуверенно, угрожая возмездием всем в округе, только по одной причине.

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Комментарии
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C
CyberArmy
Ракеты вертикально? Чё правда?
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4 д.
Стефания Новак
Это что же получается Израиль убивает детей и женщин - все безнаказанно? Вот почему так нагло ведет краина . убивает мирных жителей Донбасса.
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4 д.
Астон Мартин
Американский &quot;Шерхан&quot; диктует ВСЕМ без исключения свою волю и показывает силу , но стоит ему оступится и произойдут события весьма серьезные , мир в ожидании некого&quot;Маугли&quot; , который бросит вызов американскому хищнику ...
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4 д.

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