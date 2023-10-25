Уверен, Израиль ведет себя настолько самоуверенно, угрожая возмездием всем в округе, только по одной причине.
Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса. В чем весь секрет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
C
CyberArmy
Ракеты вертикально? Чё правда?
Ответить
4 д.
Стефания Новак
Это что же получается Израиль убивает детей и женщин - все безнаказанно? Вот почему так нагло ведет краина . убивает мирных жителей Донбасса.
Ответить
4 д.
Астон Мартин
Американский "Шерхан" диктует ВСЕМ без исключения свою волю и показывает силу , но стоит ему оступится и произойдут события весьма серьезные , мир в ожидании некого"Маугли" , который бросит вызов американскому хищнику ...
Ответить
4 д.
Свежие комментарии