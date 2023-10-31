Диетолог Соломатина рассказала о пользе шоколада для пожилых

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что качественный шоколад с 70% содержанием какао-бобов полезен для здоровья и обладает омолаживающими свойствами, что делает этот продукт полезным для людей в возрасте.
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