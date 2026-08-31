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Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России

Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России

Илон Маск / © Frederic Legrand — COMEO / Shutterstock По данным Financial Times, Маск и Федоров обсуждали возможность использования дронов, оснащенных Starlink, для ударов по целям, расположенным на территории России.

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