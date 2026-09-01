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Татарстан Көнчыгыш икътисади форумында стенд тәкъдим итте

Татарстан Республикасы Көнчыгыш икътисади форумында (ВЭФ) стенд тәкъдим итте, ул бүген Владивостокта Русский утравында старт алды.

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