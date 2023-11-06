Mash: Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

Инфоцыганка Елена Блиновская находится под подозрение в нарушении домашнего ареста. При этом она сама утверждает, что сигнал на браслете отслеживания геопозиции неверно сработал из-за систем ПВО, которые находятся неподалёку от ее дома.
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