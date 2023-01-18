Эксперт Малинин объяснил, чем окончится пиар британских танков Challenger 2 на Украине

Активное обсуждение скорых поставок британских тяжелых танков Challenger 2 украинским националистам имеет все признаки назойливого пиара, который игнорирует многочисленные недостатки этой боевой техники, сообщил военный эксперт Алексей Малинин.
Активное обсуждение скорых поставок британских тяжелых танков Challenger 2 украинским националистам имеет все признаки назойливого пиара, который игнорирует многочисленные недостатки этой боевой техники, сообщил военный эксперт Алексей Малинин.
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