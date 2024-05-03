Кто отремонтирует разваливающийся козырек в доме 27 микрорайона Актау

В Актауском городском отделе жилищной инспекции сообщили, что, если проведение работ по капитальному ремонту козырька жилого дома не отражено в смете обслуживающего учреждения, то проведение работ по капитальному ремонту козырька жилого дома будет производиться на дополнительные средства собственников квартир, передает inAktau.
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