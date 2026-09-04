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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «В фигурном катании нужно завоевывать внимание судейского корпуса. Не считаю, что если ты сейчас 6‑й или 13‑й, то это дикий провал»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российским фигуристам нужно завоевать внимание судей.

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