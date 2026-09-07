Ставка на кадры: почему металлурги повышают зарплаты, невзирая на сложности рынка

Российская безработица замерла на историческом минимуме — 2,2%, но аналитики SuperJob фиксируют парадокс: компании по-прежнему страдают от нехватки высококвалифицированных специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым