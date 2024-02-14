Диетолог раскритиковал популярный у знаменитостей препарат для похудения

Врач-психотерапевт, к. м. н., автор комплексной программы нормализации веса, эксперт Университета образовательной медицины (УОМ) Михаил Гаврилов предупредил, что популярный у звезд препарат для похудения создавался специально для людей с диабетом второго типа.
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