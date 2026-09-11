Ученые заявили, что спать при свете вредно для сердца

Засыпание со включенным светом может привести к ухудшению работы сердца. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Европейского общества кардиологов — European Heart Journal.
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