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Кактус путешественник

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Отельеры Турции вновь обсуждают отмену системы «всё включено»

Турецкий туристический бизнес снова поднял вопрос об отмене системы «всё включено» в отелях. Об этом заявил член совета директоров Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и операторов (AKTOB) и генеральный директор отеля Cornelia Diamond Golf Resort&SPA Зафер Алкай.

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