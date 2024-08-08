Отельеры Турции вновь обсуждают отмену системы «всё включено»

Турецкий туристический бизнес снова поднял вопрос об отмене системы «всё включено» в отелях. Об этом заявил член совета директоров Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и операторов (AKTOB) и генеральный директор отеля Cornelia Diamond Golf Resort&SPA Зафер Алкай.