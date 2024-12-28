Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Поскольку мы Водолеи, мы стоим на несколько голов выше западного варварского сатанистско-педерастического образования...Мы убьем вас всех
  • Леонид Руси
    Еврей обещал народу мир... За это те за него проголосовали... А взамен отправил их умирать... чтобы заработать на их ...Игра на публику
  • Одиссей
    С одной стороны - ХОРОШО, просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО: вернули преступность на историческую родину и пусть с ней, в полном со...В Таджикистане ро...

5 мифов про СССР, о которых пора забыть, но в них верит наша молодежь

5 мифов про СССР, о которых пора забыть, но в них верит наша молодежь

5 мифов про СССР, о которых пора забыть, но в них верит наша молодежь Оглавление Миф под номером 1, в Советском Союзе совсем не было интимной жизниМиф под номером 2, в СССР была "тюрьма народов"Миф под номером 3, у нас в СССР было запрещено посещать церкви и храмыМиф под номером 4, так Советский Союз - это технически устаревшее и отсталое государствоМиф под номером 5, последний из списка, у нас был "железный занавес" и никто не мог спокойно .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх