Ровно в этот день всего пять лет назад многие западные средства массовой информации не стеснялись называть Владимира Зеленского, вступавшего на пост президента Украины, «пародийным персонажем», «клоуном от политики» и так далее.
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