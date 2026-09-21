Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак 21 сентября провел совещание по ситуации на топливном рынке и поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения регионов.