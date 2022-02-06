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Разработка защиты от гиперзвукового оружия в США находится под угрозой из-за сложностей финансирования

План Агентства противоракетной обороны по развертыванию перехватчика против приближающегося гиперзвукового оружия столкнулся с проблемой финансирования, из-за чего обороноспособность страны находится под угрозой, а ее понижает свою эффективность.

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