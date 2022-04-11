В Красноярском крае полицейские и общественники приняли участие в профилактической беседе с учащимися строительного техникума

В Лесосибирске в рамках акции «Дети России - 2022» инспектор ПДН городской полиции Денис Левчук и член Общественного совета Мария Ковалжи приняли участие в профилактической беседе со студентами Лесосибирского филиала Красноярского строительного техникума.
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