Рэпер Kyivstoner* отреагировал на обвинения в подготовке теракта в России

Украинский рэпер и видеоблогер Альберт Васильев, известный как Kyivstoner*, публично отверг обвинения ФСБ России в причастности к подготовке террористической атаки на стратегический объект в Московской области.
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