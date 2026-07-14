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Alldaily

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Рэпер Kyivstoner* отреагировал на обвинения в подготовке теракта в России

Рэпер Kyivstoner* отреагировал на обвинения в подготовке теракта в России

Украинский рэпер и видеоблогер Альберт Васильев, известный как Kyivstoner*, публично отверг обвинения ФСБ России в причастности к подготовке террористической атаки на стратегический объект в Московской области.

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