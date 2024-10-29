Морпехи ЧФ поразили колонну техники ВСУ в приграничье Курской области

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) группировки войск «Север» отразили атаку и поразили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области.
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