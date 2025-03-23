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Эксперты назвали самые дорогие квартиры комфорт-класса в Москве

Эксперты назвали самые дорогие квартиры комфорт-класса в Москве

Большая часть дорогостоящих квартир комфорт-класса Москвы расположена в Западном административном округе (ЗАО), следует из исследования департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group, с которым ознакомились «Известия» 23 марта.

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