Эксперты назвали самые дорогие квартиры комфорт-класса в Москве

Большая часть дорогостоящих квартир комфорт-класса Москвы расположена в Западном административном округе (ЗАО), следует из исследования департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group, с которым ознакомились «Известия» 23 марта.
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