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«Никого не оставим в живых». Лавров послал четкий сигнал НАТО об ответе Кремля на поставку истребителей F-16 для ВСУ

«Никого не оставим в живых». Лавров послал четкий сигнал НАТО об ответе Кремля на поставку истребителей F-16 для ВСУ

Сегодня 2,6K прочитали Автор: Иван Смирнов Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, заявил 30 мая глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

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