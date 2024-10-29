Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии в марте 2025 года

Судебный процесс над легендарным французским актером Жераром Депардье, обвиняемым в сексуальном насилии над двумя женщинами, перенесен на 24 и 25 марта 2025 года из-за серьезных проблем со здоровьем 75-летнего актера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии